北市環南市場改建 攤商遷至中繼市場營業

據台北市市場處資料顯示，位在西藏路、環河南路的環南市場在民國55年至63年間，攤商曾遷往附近水門外集中安置，直到67年2月才搬至現址，並興建4棟大樓供攤商使用。中央社記者劉建邦攝 109年2月8日

（中央社記者劉建邦台北8日電）民國67年啟用的台北市環南市場將改建，攤商今天結束營業並搬遷至中繼市場，攤商樂觀其成，但擔心生意受影響。市場處表示，新環南市場預定112年1月完工，全部攤商進駐。

據台北市市場處提供資料顯示，位在西藏路、環河南路的環南市場在55年至63年間，攤商曾遷往附近水門外集中安置，直到67年2月才搬移至現址，並興建4棟大樓供攤商使用。

環南市場緊鄰萬板、華翠大橋，是距離台北市果菜及漁產批發市場最近的傳統市場，全部攤商共1323攤，分散在4棟大樓，販售包含蔬果、漁產、家禽及雜貨，為大台北重要食材集散地。

市場處指出，環南市場不同一般傳統市場，除零售也包含批發，消費對象有學校、餐廳、團膳等團體，供應生鮮食材佔大台北地區每天供應總量約3成。

環南市場啟用至今超過40年，2層樓主體建物、設備已老舊，內部潮濕，環境不佳，曾發生老鼠過多等情形，因建物使用量過大，台北市政府從民國88年規劃改建，中間歷經多任市長，最後在104年間定案，採分區分階段的2期改建計畫執行，總經費為新台幣86億元，中繼市場去年底完工。

環南市場攤商今天起搬遷至後方的中繼市場，許多攤商上午開始搬動相關設備，對於搬遷，攤商有不捨也有樂觀其成，提及中繼市場雖有空調，且明亮、乾淨，最擔心還是搬遷後影響生意，並認為攤位較小。市場處表示，會持續跟攤商溝通。

市場處指出，環南中繼市場12日試營運，3月21日正式開幕，中繼市場為地上6層、地下2層建物；地下樓層設冰櫃及機車停車位，1樓為蔬果區、2樓是生鮮、肉類區，3樓為販售準備區、4樓至6樓為停車場。

至於新環南市場樓層，市場處表示，新環南市場同樣為地上6層、地下2層建物；4樓至6樓為停車場，3樓為停車場和市府辦公空間，2樓初步規劃為美食區、雜貨區，攤商集中在1樓，地下樓層為停車場、冷藏庫。

新環南市場包含4大改善措施，攤台更新、建置冷凍及冷藏庫、設垃圾低溫處理室、完善停車場空間，預定112年1月完工，所有攤商同時進駐。（編輯：方沛清）1090208

台北市環南市場啟用至今逾40年，2層樓主體建物、設備已老舊，內部潮濕，環境不佳，曾發生老鼠過多等情形，因建物使用量過大，北市府從民國88年規畫改建，至104年間定案，採分區分階段的2期改建計畫執行，市場8日最後一天營運，攤商將遷往中繼市場。中央社記者劉建邦攝 109年2月8日

民國67年啟用的台北市環南市場將改建，攤商8日結束營業並搬遷至中繼市場，不少攤商在攤位上擺出告示，通知消費者將遷往何處。中央社記者劉建邦攝 109年2月8日

台北市環南市場緊鄰萬板、華翠大橋，是距台北市果菜及魚類批發市場最近的傳統市場，共1323家攤商，分散在4棟大樓，販售包含蔬果、漁產、家禽及雜貨，為大台北重要食材集散地，如今即將改建，8日結束營運。中央社記者劉建邦攝 109年2月8日