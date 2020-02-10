士林官邸鬱金香展 14日情人節開幕

台北市政府工務局10日上午舉行「2020士林官邸鬱金香展－鬱見你真好」展前記者會，預告將在14日西洋情人節揭幕，展出來自日本及荷蘭的鬱金香花海，打造春天浪漫氣氛。中央社記者裴禛攝 109年2月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）台北市士林官邸鬱金香展選在西洋情人節開幕，展期至23日。工務局長林志峯今天說，今年主題為「鬱見你真好」，屆時將展出10萬株鬱金香，展場佈置也處處充滿愛的意象。

工務局上午在市政府召開「2020士林官邸鬱金香展—鬱見你真好」記者會，林志峯表示，14日至23日將在士林官邸踏青區、西式庭園、中式庭園展出10萬株鬱金香，展場融入荷蘭語日本礪波市鬱金香公園元素。

公園處長陳榮興表示，本次共紅、黃、粉、紫、白、桔、黑、雙色等將近20種不同花色的鬱金香10萬株，鬱金香的花型也多變，如單花瓣杯狀花、花瓣像鋸齒波浪般蕾絲的羽狀花型、好似玫瑰的多重花瓣型鬱金香。

士林官邸鬱金香展開放時間為14日至23日，每天上午8時至下午4時。（編輯：張銘坤）1090210

台北市政府工務局10日上午舉行「2020士林官邸鬱金香展－鬱見你真好」展前記者會，預告將展出來自日本及荷蘭等10萬株鬱金香，打造春天浪漫氣氛。中央社記者裴禛攝 109年2月10日

台北市工務局10日在台北市政府舉行「2020士林官邸鬱金香展－鬱見你真好」展前記者會，工務局長林志峯（前排右5）表示今年將展出來自日本及荷蘭10萬株鬱金香花海，並選在14日西洋情人節開幕。中央社記者裴禛攝 109年2月10日