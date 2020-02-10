防疫不影響學習 畢嘉士公益英語學堂改版上線

畢嘉士基金會「公益英語學堂」全新改版上線，情境式的趣味闖關遊戲，讓學生在家上網玩遊戲，不但能善用假期學英語，還能做公益。（畢嘉士基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年2月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）武漢肺炎疫情延燒，學校延後開學，不少家長擔心孩子整天在家沒事做，畢嘉士基金會的「公益英語學堂」全新改版上線，讓學生在家上網玩遊戲，善用假期學英語、做公益。

畢嘉士基金會今天表示，學校因疫情延後開學，這時網路自學資源是最好的幫手，畢嘉士基金會與ETS台灣區總代理忠欣公司合作的「公益英語學堂」網站全新改版上線，情境式趣味闖關遊戲，玩家完成闖關，就有機會幫助馬拉威小農銷售咖啡或茶；在家上網玩遊戲，不但能善用假期學英語，還能做公益。

畢嘉士基金會長期深耕非洲馬拉威，執行長周文珍表示，2014年就推出針對小學生的「公益豆的英語小學堂」網站，鼓勵學童答對1題等於幫小農賣出咖啡豆，在忠欣公司等企業的響應下，支持學童助小農賣豆的公益學習力，也讓更多台灣人有機會認識馬拉威及公平貿易的倫理消費精神。

基金會表示，今年「公益英語學堂」全新改版，網站適合所有年齡層，分別有7大主題和10個關卡，從茶區、茶農的家、咖啡田、咖啡合作社到學校、餐廳、傳統市場和交通轉運站等。

基金會說，「公益英語學堂」的英語學習資源不只囊括教育部基礎單字，並適合初、中階英語學習者的「TOEIC Bridge多益普及英語測驗」，及針對小學生設計的「TOEFL Primary」測驗內容，融入在題目設計中，有單字題、圖片題、聽力題等，免費提供給大家。

忠欣公司為支持畢嘉士基金會的公益行動，採購基金會販售的公平貿易咖啡與茶葉，送給破關完成並報考指定英語測驗的玩家，與玩家攜手線上前進非洲馬拉威做公益。3月24日前完成指定闖關活動，可獲贈畢嘉士公益公平貿易商品抵用券，報名英語測驗還可享好禮。

周文珍表示，馬拉威位於非洲東南方，在沒有內戰國中排名世界最窮，因為失學、失業、生病的情況，讓馬拉威人民陷入貧窮的循環，基金會藉由購買馬拉威公平貿易小農種植的咖啡與茶葉回台銷售，讓小農能免去大盤商剝削，有錢送孩子上學，甚至存錢蓋醫院，改變世代惡性循環的貧窮命運。（編輯：黃世雅）1090210