武漢肺炎疫情影響 中市議會暫緩召開臨時會

台中市議會10日召開程序委員會，由議長張清照（右2）主持，原本排定討論18日召開的臨時會議程，鑑於武漢肺炎疫情仍未緩和，會中決定暫緩召開臨時會。中央社記者郝雪卿攝 109年2月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）受到武漢肺炎疫情影響，台中市議會今天召開程序委員會後決議，由於市府人員正忙著舉辦台灣燈會及防疫工作，原訂18日召開的臨時會將暫緩，由政黨協商擇期再召開。

台中市議會上午召開程序委員會，由議長張清照主持，台中市副市長陳子敬帶領市府一級主管列席，原本排定討論18日召開的臨時會議程，鑑於疫情仍未緩和，會中決定暫緩召開臨時會。

陳子敬表示，由於市府正忙著台灣燈會，又有武漢肺炎疫情，市府正為市民健康防疫努力，還要配合中央防疫工作，第一線局處首長被拖住開會很辛苦，有所不便，希望這次臨時會暫緩，再找適當時間召開。

國民黨籍市議員陳政顯、賴義鍠及林汝洲等人都認同市府的建議，希望能讓第一線市府人員投入防疫工作，但市府要提出防疫專案報告讓市民了解。

民進黨籍市議員蔡耀頡、李天生及曾朝榮則持不同看法，蔡耀頡認為，防疫工作要做，但市政還要繼續推動。曾朝榮認為，台灣防疫工作做得很好，不至於影響市府及議會的工作，如果連臨時會都不敢開，會造成市民緊張。

民進黨團總召陳世凱表示，市長盧秀燕說台中市疫情平安，不召開臨時會是沒有正當性，是否召開由議長考量，市府也要提出書面報告說明中市防疫狀況。

最後議長張清照做出3項決議說，原訂18日到27日的臨時會，因市府配合中央防疫工作，擇期召開臨時會；請市府提出防疫工作專案報告；請市府於市政會議時，市長盧秀燕公開向全體市民說明防疫工作情形。（編輯：黃世雅）1090210