環南中繼市場試營運環境亂 北市要求改善

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市環南中繼市場今天試營運，民眾認為市場明亮、新穎，但內部仍些微髒亂，像地板有菸蒂、檳榔渣等。市場處指出，會先勸導攤商遵守市場管理規定，若未改善可收回攤位。

環河南路2段附近的環南市場自民國67年啟用至今，2層樓主體建物、設備老舊，內部潮濕且環境不佳，曾發生老鼠過多等情形，因建物使用量過大，台北市政府規劃改建，中間歷經多任市長，最後在104年間定案，採分區分階段的兩期改建計畫執行，中繼市場去年底完工。

攤商今年2月8日起搬遷中繼市場，經多日遷移後，今天舉辦市場試營運，北市府市場處準備代表圓滿招財的湯圓提供給消費者和攤商，希望讓民眾感受到市場不同風貌，中繼市場將在3月21日正式開幕。

市場處指出，環南中繼市場共1055攤商進駐，規劃1樓販售蔬菜、水果等，2樓以肉品、漁產、加工製品等為主，3樓是攤商販售準備區設置冰櫃，4樓至6樓是停車場。

民眾上午前往採買時認為環南中繼市場乾淨、明亮且有空調，跟過去全然不同，有攤商提及，電梯採客貨兩用不方便、市場2樓排水狀況不佳。此外，市場地板仍有檳榔渣、菸蒂等，現場環境出現些微髒亂。

對此，市場處表示，會持續勸導、要求攤商遵守市場管理規定，若仍有騎機車入內、亂丟菸蒂、攤位不乾淨等情形，會先開立警告單，告發3次仍不理會就收回攤位，貨運工人或民眾在市場內有抽菸等狀況，也可依法告發開罰，會持續向攤商、民眾宣導共同維護市場整潔。（編輯：方沛清）1090212