更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明
生活

武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

環南中繼市場試營運環境亂 北市要求改善

最新更新：2020/02/12 16:06

（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市環南中繼市場今天試營運，民眾認為市場明亮、新穎，但內部仍些微髒亂，像地板有菸蒂、檳榔渣等。市場處指出，會先勸導攤商遵守市場管理規定，若未改善可收回攤位。

環河南路2段附近的環南市場自民國67年啟用至今，2層樓主體建物、設備老舊，內部潮濕且環境不佳，曾發生老鼠過多等情形，因建物使用量過大，台北市政府規劃改建，中間歷經多任市長，最後在104年間定案，採分區分階段的兩期改建計畫執行，中繼市場去年底完工。

攤商今年2月8日起搬遷中繼市場，經多日遷移後，今天舉辦市場試營運，北市府市場處準備代表圓滿招財的湯圓提供給消費者和攤商，希望讓民眾感受到市場不同風貌，中繼市場將在3月21日正式開幕。

市場處指出，環南中繼市場共1055攤商進駐，規劃1樓販售蔬菜、水果等，2樓以肉品、漁產、加工製品等為主，3樓是攤商販售準備區設置冰櫃，4樓至6樓是停車場。

民眾上午前往採買時認為環南中繼市場乾淨、明亮且有空調，跟過去全然不同，有攤商提及，電梯採客貨兩用不方便、市場2樓排水狀況不佳。此外，市場地板仍有檳榔渣、菸蒂等，現場環境出現些微髒亂。

對此，市場處表示，會持續勸導、要求攤商遵守市場管理規定，若仍有騎機車入內、亂丟菸蒂、攤位不乾淨等情形，會先開立警告單，告發3次仍不理會就收回攤位，貨運工人或民眾在市場內有抽菸等狀況，也可依法告發開罰，會持續向攤商、民眾宣導共同維護市場整潔。（編輯：方沛清）1090212

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報