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日本擴大防疫 疑感染武漢肺炎者無論旅遊史都可篩檢
首頁 / 地方

宜蘭酒廠暫捨金雞母紅露酒 首改製酒精拚防疫

最新更新：2020/02/17 17:46
配合政府防堵2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情措施，宜蘭酒廠17日起暫時停產「紅露酒」，首度改生產濃度75%酒精，預計每天加班出貨4.5萬瓶。中央社記者沈如峰宜蘭攝　109年2月17日
配合政府防堵2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情措施，宜蘭酒廠17日起暫時停產「紅露酒」，首度改生產濃度75%酒精，預計每天加班出貨4.5萬瓶。中央社記者沈如峰宜蘭攝　109年2月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）擁有111年歷史的宜蘭酒廠今天起暫時停產「紅露酒」金雞母，首度改生產防疫用酒精，預計每天加班出貨4.5萬瓶，協助防疫工作。

1909年成立的宜蘭酒廠，至今已有111年歷史，主要獨家生產被稱為「宜蘭縣酒」的紅露酒，堪稱廠方金雞母。

宜蘭酒廠今天表示，過去紅露酒一年可生產約24萬打（約288萬瓶），加上周邊相關酒類產品，年產值約新台幣3億元，但配合政府目前防堵2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情措施，今天起暫時生產紅露酒，改為生產濃度75％酒精。

廠方表示，每天預計可產4.5萬瓶濃度75％酒精，每瓶600毫升，之後將交由台灣菸酒公司調配發售。由於這是廠方成立以來，首度因疫情暫時轉產75％酒精，情況較緊急，所以相關瓶身與紙箱都是利用原先紅露酒的包裝，讓整條產線在最快時間內上線。

至於暫時停產的紅露酒產線，酒廠目前還有約1萬打存貨，將隨時視市場需求，調整生產線。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：洪學廣）1090217

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