南投東埔溫泉區再造 重塑新面貌年底完工

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣信義鄉東埔溫泉區歷史悠久，為重塑新面貌，縣府著手進行溫泉廣場再造、管線地下化、改善照明、指標美化、拓寬人行道等改造工程，今天辦動土典禮，預計今年12月完工。

信義鄉東埔溫泉風景區歷史逾一甲子，整體景觀有提升空間。縣府向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫新台幣3億元補助，並與鄉公所合力籌措5000多萬元，推動「景觀風貌形塑與生活環境路網整合計畫工程」，今天舉行動土典禮，預計年底完工。

南投縣長林明溱出席動土典禮致詞表示，東埔是知名溫泉風景區，也是早期爬玉山的登山口、八通關古道起點，這次斥資3億5000萬元進行溫泉區改造工程，包含再造多功能溫泉廣場、管線地下化、改善照明、指標牌統一美化、整修拓寬人行道、管溝整合與建置等。

林明溱說，東埔停車場使用效率不高，因此構想將停車場改建為立體多功能化，增加停車空間和相關旅遊營業服務，更進一步研擬從立體停車場，架設可直通東埔旅館區的友善行人高空步道。

營建署中區工程處長何志浩說，東埔溫泉區擁有獨一無二美景，相信透過縣府、鄉公所用心協助承包商做好各種溝通協調，讓整體工程能在今年12月24日前完工。

另外，東埔溫泉風景區內原屬原住民族委員會的東埔青年活動中心已停止營業10年，縣府原住民族行政局長史強說，原民會積極推動移撥縣府更新重建計畫，目前縣府初步完成新活動中心評估報告，後續有待縣府財政、主計單位評估投資報酬率等效益。（編輯：洪學廣）1090218