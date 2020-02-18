更多編輯台推薦新聞：
天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月
娛樂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月

武漢肺炎／校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度
生活

武漢肺炎／校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣
生活

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高市開學防疫3原則 需量體溫戴口罩暫停大型活動

最新更新：2020/02/18 21:04

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高中以下學校25日開學，因應開學防疫措施，高雄市教育局長吳榕峯今天要求校長帶領師生落實防疫工作，並提出「防疫三原則」，開學日量體溫、戴口罩，暫停3月底前大型活動等。

吳榕峯今天出席青年國中召開的國中小校長防疫分區座談會，現場並發放防疫六大招海報，要學校貼在明顯處提醒師生，來自鳳山、烏松與大樹等48名校長均與會參加。

吳榕峯指出，學校落實量體溫，能阻擋疑似發燒症狀者進入，對於有學校反映教育部提供的備用口罩不足，他仍要求開學日當天要自備口罩。

他表示，量體溫是依照高雄市衛生局標準，額溫37度以上（需再以耳溫複驗）或耳溫38度以上，且合併有呼吸道症狀需儘速就醫，並請家長回報學校診斷名稱，後續依確診疾病別處理。

吳榕峯也希望，家長在孩子上學前落實自主量體溫，隨時關心孩子健康狀態；如有疑似發燒到校的學生，他則要求學校協助儘快就醫。

至於中、港、澳來不及返校上課的學生，包括中山大學、高師大等也都有「安心就學計畫」。高師大今天表示，校方已研擬將錄影、教學檔案上傳教學平台等，提供系所相關資源，以保障學生學習權益。（編輯：洪學廣）1090218

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報