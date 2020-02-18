高市開學防疫3原則 需量體溫戴口罩暫停大型活動

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高中以下學校25日開學，因應開學防疫措施，高雄市教育局長吳榕峯今天要求校長帶領師生落實防疫工作，並提出「防疫三原則」，開學日量體溫、戴口罩，暫停3月底前大型活動等。

吳榕峯今天出席青年國中召開的國中小校長防疫分區座談會，現場並發放防疫六大招海報，要學校貼在明顯處提醒師生，來自鳳山、烏松與大樹等48名校長均與會參加。

吳榕峯指出，學校落實量體溫，能阻擋疑似發燒症狀者進入，對於有學校反映教育部提供的備用口罩不足，他仍要求開學日當天要自備口罩。

他表示，量體溫是依照高雄市衛生局標準，額溫37度以上（需再以耳溫複驗）或耳溫38度以上，且合併有呼吸道症狀需儘速就醫，並請家長回報學校診斷名稱，後續依確診疾病別處理。

吳榕峯也希望，家長在孩子上學前落實自主量體溫，隨時關心孩子健康狀態；如有疑似發燒到校的學生，他則要求學校協助儘快就醫。

至於中、港、澳來不及返校上課的學生，包括中山大學、高師大等也都有「安心就學計畫」。高師大今天表示，校方已研擬將錄影、教學檔案上傳教學平台等，提供系所相關資源，以保障學生學習權益。（編輯：洪學廣）1090218