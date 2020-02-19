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訪視移工宿舍 韓國瑜籲雇主落實防疫

最新更新：2020/02/19 17:41
高雄市長韓國瑜（左2）19日前往訪視一處移工宿舍，對雇主及移工加強宣導新冠肺炎及登革熱防疫資訊，呼籲雇主落實相關防疫措施，提供移工優質住宿環境。（高雄市勞工局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年2月19日
高雄市長韓國瑜（左2）19日前往訪視一處移工宿舍，對雇主及移工加強宣導新冠肺炎及登革熱防疫資訊，呼籲雇主落實相關防疫措施，提供移工優質住宿環境。（高雄市勞工局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　109年2月19日

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市長韓國瑜關心移工武漢肺炎防疫，今天訪視高雄市大社區「統一超食代」公司高雄廠移工宿舍，呼籲雇主落實移工防疫措施。

韓國瑜上午由市府勞工局長王秋冬陪同至「統一超食代」移工宿舍進行關懷訪視，對雇主及移工加強宣導新冠肺炎及登革熱之防疫資訊，呼籲雇主落實移工相關防疫措施，提供移工優質的住宿環境。

韓國瑜表示，統一集團是國內超商龍頭對高雄市的產業發展貢獻良多，高雄廠聘僱上百名移工，業者也善盡生活照顧責任，近期武漢肺炎際疫情升溫，做好防疫才能營造安全無憂的工作環境。市府也將持續著重移工宿舍環境與職場安全。

韓國瑜說，市府新聞局特別將行政院防疫宣導「如何正確戴口罩」影片，後製成越南語、印尼語、柬埔寨語、泰國語及英語等國語言版本，讓新住民及移工朋友都能了解防疫資訊。另外高雄天氣逐漸轉熱，他指出，登革熱疫情恐捲土重來，防治工作刻不容緩。

王秋冬也提醒雇主應善盡生活照顧責任，依「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」規定，雇主應辦理職前講習，提供移工衛生健康法令及資訊，以及善盡保護移工人身安全等責任。

王秋冬提到，移工如需出入醫療院所，雇主應提供口罩供移工使用，並提醒移工全程佩戴及每天更換，還要避免接觸野生動物、禽鳥。移工入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，雇主及仲介應協助移工主動通報防疫單位。（編輯：黃世雅）1090219

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