口罩實名制藥師壓力大 黃偉哲允媒合義工幫賣

（中央社記者張榮祥台南20日電）口罩販售實名制讓藥師工作量大增，更要面對排隊購買民眾漫罵的怒氣，台南市長黃偉哲今天訪視南區藥局老藥師，他表示，將媒合藥學系大學生等人力當義工，幫藥師賣口罩。

黃偉哲在台南市政府衛生局長陳怡、台南市藥師公會理事長吳振名等人陪同下，今天前往南區訪視裕仁藥局年逾7旬、還得一個人顧店的老藥師邱昇；黃偉哲特別叮嚀老藥師健康至上，應找機會休息。

口罩販售實名制讓藥師得分裝販售口罩，口罩包到手軟，有時還得面對不耐久候的民眾漫罵，壓力頗大，但用看是看不出來的，黃偉哲當下實地操作分裝口罩，1包就花了半分鐘，直說真的辛苦。

黃偉哲表示，口罩實名制讓藥師工作量大增，前陣子口罩數量較少，藥師還要承受民眾買不到口罩的怒氣，更要在下班後分裝隔天要賣的口罩，體力耗損大；尤其是口罩包材都是藥師自己出工、出料，他代表市民向藥師、藥師公會致上最大敬意和謝意。

黃偉哲說，台南市共有576家社區健保藥局配合政府實施口罩實名制政策，許多藥師放下手邊工作，義務協助配售口罩，他呼籲市民以微笑及感恩的心回報藥師的辛勞。

黃偉哲表示，在中央訂定特別條例及特別預算前，市府將先和藥師公會研議補貼耗材費，且媒合大學生等義工人力的投入，給予最實質的幫助。（編輯：謝雅竹）1090220