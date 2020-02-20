彰化要求港澳生返校居家檢疫 不遵守將罰15萬

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）彰化衛生局發現，彰化大專院校在外租屋的港澳僑生有違反居家檢疫情形，發公文給學校要求落實規定，在外租屋港澳僑生應返校進行居家檢疫，衛生局說，如不遵守每人將開罰15萬。

在彰化大專院校就讀的港澳僑生向媒體投訴指稱，他們原本在校外租屋，不過昨天接到學校通知，指衛生局要求學校落實港澳僑生居家檢疫政策，要派專車載他們回學校宿舍落實居家檢疫，但他們擔心學校宿舍衛浴設備共用，反而增加風險，不願回學校。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，依照規定，來台就讀大學的港澳僑生入境後需居家檢疫14天，先前曾和縣內的大專院校協調，由於在外租屋的港澳僑生行蹤較難掌握，希望學校協助安排同學入住學校宿舍，但有學校表示有困難。

葉彥伯指出，衛生局發現，縣內有居家檢疫的港澳僑生未落實規定，因此又和學校開會，說明港澳僑生通常都只用手機和學校聯絡，如果身體健康出狀況無法掌握，將會成為防疫缺口，強制各校要把在外租屋的港澳僑生移回學校宿舍居住，落實居家檢疫的規定。

葉彥伯說，縣內的港澳僑生約有110多人，衛生局在17日發文給縣內的5所公私立大專院校，要求校方在3天內協助校外進行居家檢疫的中港澳生及僑外生，返校進行居家檢疫，學校也都表示願意配合。

葉彥伯指出，向媒體投訴的學生指衛浴設備共用，反而會增加風險的說法不成立，因為住在宿舍內的都是需要居家檢疫的港澳僑生；他指出，港澳生是因為學生身分才能入境台灣，本來就應該遵守台灣的規定，不配合的話要開罰新台幣15萬元，限期1天改善，且未改善可連續罰，希望港澳學生不要以身試法。

至於被投訴的私立大學，校方指出，接到衛生局的公文後，已依照衛生局規定安排宿舍讓港澳僑生入住，也安排12車次的客運車將約60名的港澳僑生先後載回來，大多數的僑生都願意遵守規定，先入住學校宿舍，配合居家檢疫的規定。（編輯：謝雅竹）1090220