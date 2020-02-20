助業者度難關 高市推減稅延繳線上辦措施抗疫

（中央社記者王淑芬高雄20日電）武漢肺炎疫情延燒，觀光旅遊業等產業首當其衝受波及，為協助相關產業紓困，高市財政局推出租稅「抗疫三部曲」，含減稅、延繳、線上辦，要幫助業者度難關。

因應武漢肺炎，經濟部提出合計約新台幣200億元的紓困方案，高雄市也針對受衝擊的中小企業、商家及民眾，要求稅捐處、高雄銀行推出協助措施。

財政局發布新聞稿指出，租稅「抗疫三部曲、減稅、延繳、線上辦」，讓受疫情衝擊的營業者可申請減徵娛樂稅額，因隔離檢疫，無法於期限內繳稅的納稅人，也可在隔離或檢疫結束後10天內，申請延期、分期繳納房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅等地方稅。

另為落實防疫及服務不中斷，稅捐處更成立「免跑稅捐處」專區，提供民眾免臨櫃奔波的辛勞，（https://reurl.cc/K6ZE1p）。

金融協助方面，高雄銀行也推出「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款，貸款金額最高新台幣50萬元，利率1.58%，貸款期間3年，免收開辦費，申辦期間到今年6月底，盼藉此提高在地微型企業資金調度能力。

至於設籍高雄市的新住民（未取得身分證者，須保證人1名），有申辦稅籍登記、員工人數10人以下的公司行號，受疫情影響有資金需求者，也可申辦貸款。（編輯：洪學廣）1090220