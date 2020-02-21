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中國醫大協助照顧港生 金大贈風獅爺公仔致謝

最新更新：2020/02/21 17:56
中國醫藥大學跨校協助金門大學港生居家檢疫，金大校方特別致贈金門風獅爺公仔及金門特產貢糖、高粱酒，感謝中國醫藥大學防疫團隊的協助。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年2月21日
中國醫藥大學跨校協助金門大學港生居家檢疫，金大校方特別致贈金門風獅爺公仔及金門特產貢糖、高粱酒，感謝中國醫藥大學防疫團隊的協助。（中國醫藥大學提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年2月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）金門大學一名港生10日抵台，因沒有交通工具前往金門，中國醫藥大學跨校協助居家檢疫，金門大學今天寄贈一對「金門風獅爺公仔」表示感謝，讓防疫期間增添溫馨小插曲。

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前宣布，11日起暫緩港澳人士來台，7日至11日間來台的港澳學生，需配合居家檢疫14天。

中國醫藥大學今天發布新聞稿表示，2名分別就讀中國醫藥大學、金門大學的港生，因是高中同窗好友，10日深夜自香港搭末班機來台，中國醫大透過通訊軟體聯繫港生，當晚派校車到機場接送。

未料，金門大學的港生因沒有交通工具前往金門，好友的邀約下，一起到她的校外租屋處暫時居住，中國醫大遂將兩人一起載返台中。

2港生需要進行居家檢疫，中國醫藥大學協助照顧金門大學港生，提供居家檢疫期間所需口罩、乾洗手、體溫計等防護設備與個人衛生用品等，每天都安排教職員訪視、傳送資訊和送餐服務。

金門大學獲知後相當感動，校方致贈金門風獅爺公仔及金門特產貢糖、高粱酒，感謝中國醫藥大學防疫團隊的協助幫忙。

中國醫藥大學「嚴重特殊傳染性肺炎防疫小組」召集人、校長洪明奇表示，落實防疫大家要一條心，照顧學生不分你我，關心孩子的健康是每一位老師的責任。（編輯：謝雅竹）1090221

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