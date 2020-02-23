捐血送口罩整盒 250張號碼牌秒殺

（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）福興東區扶輪社今天辦捐血活動，贈品有整盒口罩，清晨4時多就有人等候，隊伍綿延隔街，250張號碼牌「秒殺」，雖然晚來的人無口罩，但到下午仍有民眾響應捐「熱血」。

根據台灣血液基金會網站資料，台北、新竹、台中、台南、高雄各型血液庫存量「偏低」，存量只有4天到7天，因此彰化縣福興東區扶輪社今天在鹿港鎮公所舉辦捐血活動，贈品包含非醫療級防塵口罩等物資，吸引民眾踴躍響應，甚至有人清晨4點多就來排隊。

彰化縣長王惠美出席致詞說，福興東區扶輪社是在地企業家及第二代創立的扶輪社，每年重要活動就是辦捐血，去年開始籌備物資，其中就有口罩，想不到現在缺血、缺口罩，使得民眾熱烈響應；政府與製造廠已不斷加快腳步生產口罩，也呼籲鄉親正確使用口罩。

福興東區扶輪社長許書林說，每年舉辦捐血活動，適逢武漢肺炎疫情升溫，原本打算暫停今天活動，但敏感時期民眾捐血意願下降，目前血庫鬧血荒，經討論後決定如期舉行，捐血250毫升就送1盒口罩及精美禮品，捐血500毫升就送2份好禮，還可參加單車抽獎。

一份捐血贈品包含整盒50片日本進口非醫療級防粉塵口罩、延長線、乳液、一串面紙、保久乳、鹹蛋糕等，限量250張號碼牌不到10分鐘就發完。許書林表示，去年底已募完物資，想不到過年後口罩變成「最夯」防疫品，民眾今天響應程度可說始料未及。（編輯：黃世雅）1090223