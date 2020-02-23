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新北禁教職員到高風險疫情國家

最新更新：2020/02/23 20:45

（中央社記者王鴻國新北23日電）因應各校開學在即，新北市長侯友宜今天召集各區督學及校長開會指示做好防疫工作，開學後會無預警到各校抽測，同時要求教職員工不得到高風險疫情國家，嚴守校園防疫。

由於高中以下各級學校將於25日開學，為因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，侯友宜今天召開「各級學校開學前防疫緊急應變會議」，邀集各區督學、校長開會，嚴令轄內各級學校務必落實校園防疫工作，確保師生健康無虞。

曾任警政署長的侯友宜會中指示「我是新北市防疫作戰指揮官，今天下達的就是命令，就是要貫徹到底、確實執行」，他要求「三級防護」及「健康五原則」每人皆琅琅上口並全面落實執行，他強調「身為市長有責任保護新北市轄內30多萬學童」。

侯友宜指示各區督學及各校校長要嚴陣以待，務必做好防疫工作。他開學後，將會無預警到學校進行抽測，同時指示學校教職員工無特殊原因，「不得至高風險疫情國家旅遊，嚴守校園防疫第一線」。

教育局會中針對開學前校園防疫工作報告指出，相關防疫物資整備狀況，包括口罩有111萬5000片、酒精1萬1600公升、額（耳）溫槍1萬570支，皆已全部到位，後續仍會持續增加並迅速配發學校使用。（編輯：李亨山）1090223

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