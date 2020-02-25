武漢肺炎防疫 六堆運動會55年來首次停辦

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）武漢肺炎疫情升溫，原訂在3月7日、8日舉辦的高屏地區客庄六堆運動會，客家委員會決定停辦，成為六堆運動會民國55年（西元1966年）復辦以來，首次停辦。

屏東縣政府客家事務處長陳麗萍表示，昨晚接到客委會電話通知，由於中央規定超過3000人以上的大型活動因武漢肺炎疫情必須停辦，因此，決定3月7日、8日的六堆運動會停辦。

六堆運動會今年邁入第55屆，原訂2月22日、23日舉辦，因疫情延到3月，但疫情沒有降溫，客委會決定停辦。

「六堆」為高屏地區客庄的稱呼，源自於1721年清朝康熙年間的朱一貴之亂威脅到高屏地區客家聚落的生活空間，地方仕紳集結在屏東內埔鄉天后宮前商議，成立六堆鄉團義勇軍，共同保衛家鄉，並在1948年開始以運動會方式連絡鄉親情誼，在屏東竹田鄉召開首屆運動會。

後受政府戒嚴影響，在辦理第1屆六堆運動會後就停辦長達18年，一直到1966年才在各界人士大力支持下恢復舉辦，聯絡客家鄉親的感情，由於屏東縣的客庄多數在大武山下，因此六堆運動會又被稱為「大武山下小奧運」。（編輯：李亨山）1090225