台東土坂部落舉行遮護儀式 祈求庇佑族人健康

（中央社記者盧太城台東縣26日電）武漢肺炎疫情延燒，台東縣達仁鄉土坂部落巫師日前在部落入口進行遮護儀式，希望阻絕瘟疫進入部落；民國92年間SARS蔓延時，也曾進行這儀式。

土坂部落pulingaw（巫師）日前手持米酒、豬骨及杜虹葉，口唸經文告知祖靈，祈求祖靈護佑部落及潔淨除穢；眾人並在部落入口處架設ㄇ字型結界，藉由傳統pakiqecan（遮蔽）的儀式阻擋瘟疫入侵部落。

部落女巫師包惠玲今天指出，pakiqecan意謂著遮蔽及阻擋，藉由祭儀讓這座ㄇ字型結界把霉運及惡靈阻絕在外，這種儀式除了在5年祭前會進行，倘若發生重大災難或疫情，也會透過家族討論及族人託夢決議是否進行。

排灣族醫生徐超斌表示，過去每逢盛夏來臨前的疾病傳染高峰期（7月），部落都會舉辦pakiqecan，隨著現代醫學的發達已不再固定舉行，除了5年祭之外，最近一次是在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）蔓延時。

徐超斌說，pakiqecan是由首席巫師帶領著巫師群，前1天先準備牲禮，第2天進行儀式，祈求祖靈與巫靈界前來保護、協助。（編輯：戴光育）1090226