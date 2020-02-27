疫情景氣影響 高雄市7家48人無薪假

受到疫情衝擊，造成觀光旅遊及餐飲業生意一落千丈，高雄市勞工局長王秋冬（左2）27日接受聯訪指出，掌握高雄市有7家業者共48人申報無薪假，至於受疫情影響的是4家15人。圖前右為喜憨兒社會福利基金會執行董事蘇國禎、左為高雄市新聞局長鄭照新。中央社記者董俊志攝 109年2月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）受到疫情景氣影響，高雄市長韓國瑜今天指出，有很多餐廳及小個體戶受到疫情影響撐不住結束營業。勞工局長王秋冬表示，有7家48人申報無薪假，允助申請補助並媒合就業。

疫情衝擊，造成觀光旅遊及餐飲業生意一落千丈，韓國瑜由勞工局陪同訪視喜憨兒創意餐廳，了解業者在景氣寒冬的經營，允諾協助並鼓勵民眾相挺讓弱勢團體感到社會的溫暖。

韓國瑜在致詞時指出，感受到喜憨兒社會福利基金會執行董事蘇國禎從愛心出發照顧憨兒的用心及孤獨的歷程；盼社會化愛心為行動協助照護憨兒，所有生命個體都要受到尊重。

他指出，最近因肺炎疫情，商圈等行業都受影響，很多餐廳小個體戶撐不住都結束營業，還有外界對愛心基金的捐款也縮水了6到7成。他說，除了市府協助之外，也盼民眾共襄盛舉，大家並肩走下去一起克服困難。

王秋冬接受聯訪指出，掌握高雄市有7家業者共48人申報無薪假，至於受疫情影響的是4家15人。他說，樂見勞動部宣布準備新台幣逾41億元，其中約10億元將推動安心就業計畫，以安心基金補貼減班休息勞工薪水，一旦有明確辦法將會協助勞工申請補助。

有關韓國瑜提出有很多餐廳小個體戶撐不住都結束營業等，王秋冬被追問掌握的現況。他指出，陸續有業者提出解僱但非大量，將會去了解是否符合資遣條件並協助。新聞局長鄭照新說，經發局在收集相關資料，尚無確切數據。

蘇國禎於簡報中指出，喜憨兒高雄9家庇護工廠生意受到疫情和景氣影響，到客數下滑約3成，他舉喜憨兒創作料理庇護商店文濱店為例就說，一年要支撐約500萬元含18名憨兒等員工的薪資及勞健保支出，非常辛苦；不過他說還是要努力撐下去。

韓國瑜與憨兒小維學手做握壽司，並行銷庇護商店的特色餐飲。（編輯：謝雅竹）1090227