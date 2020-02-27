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兩大媽祖遶境延期 張麗善：防疫工作壓力減輕

最新更新：2020/02/27 14:59

（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）台中大甲鎮瀾宮和苗栗通霄拱天宮媽祖遶境皆會經過雲林，兩廟方今天相繼宣布遶境活動暫緩、延期。雲林縣長張麗善表示，雖防疫工作壓力減輕，但各項措施仍會嚴格執行。

另外，雲林縣麥寮拱範宮原訂4月7日起駕6天5夜遶境，拱範宮主委張克中表示，造成防疫破口、加重防疫負擔，並非開山媽祖所樂見，管理委員會慎重討論後決定延期。

鎮瀾宮媽祖遶境進香活動原訂3月19日起駕，橫跨中南部多縣市；拱天宮原訂進香期程是3月24日出發，徒步赴雲林北港朝天宮進香。

雲林縣政府今天早上安排府內跨部會會議，針對兩項宗教盛典召開防疫會報。會議上決議準備紅外線熱像儀、消毒液、口罩等相關設備，投入防疫工作，也決定只要發現信眾有發燒等情況，就會請身體不適的信眾停止隨香，用最高規格來防疫。

不過會議進行中時，鎮瀾宮和拱天宮陸續宣布遶境活動延期、暫緩。

張麗善接受媒體聯訪時說，兩項宗教盛事暫緩，防疫工作壓力減輕，但各項防疫措施仍會嚴格執行，也請民眾務必遵守政府各項防疫政策，保護自己與家人健康。（編輯：謝雅竹）1090227

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