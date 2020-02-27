社子島開發案未過關 細部計畫須修正檢討

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市都委會今天審議社子島細部計畫案，支持和反對區段徵收的居民到場陳述，多名委員認為北市府規劃細部計畫不明確，不認同內容，主委、副市長彭振聲表示，下次再審。

社子島早期因颱風易淹水，被列為限制開發區，台北市歷任市長都曾提出開發計畫，現任市長柯文哲上任後決定採「生態社子島」開發計畫案，當地居民各持反對、支持。

北市都市計畫委員會今天審議「社子島細部計畫案」，都委會資料顯示，社子島主要計畫案在民國107年6月26日經內政部審議通過，北市府被要求檢討細部計畫。

都委會下午審議時，許多居民紛紛登記表達意見，多數傾向反對。都委會委員聽完居民陳情後認為，北市府規劃的社子島細部計畫不夠明確，像剔除區段徵收，條件過於嚴苛，且未跟居民說明區段徵收內容，建議市府應舉辦聽證會。

劉玉山、曾光宗、潘一如等委員提到，陳情居民要求保留當地九大聚落，市府應跟居民再溝通，直言北市府只重視都市計畫工具性，卻忽略當地人文紋理，而細部計畫也不完善需檢討，支持社子島開發案，但市府應先跟居民取得共識。

都委會主委彭振聲表示，會歸納及研究居民陳情及委員意見，市府相關單位應持續跟居民說明區段徵收、安置計畫等內容，讓居民覺得合理，並在下次會議時提出報告，供委員參考。（編輯：方沛清）1090227