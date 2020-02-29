疫情波及台東鳳梨釋迦 全國農漁會團購

武漢肺炎疫情一度造成台東鳳梨釋迦外銷衝擊，縣長饒慶鈴允諾補貼每公斤3元運費，並請農委會加碼，讓1公斤釋迦有9元的補貼，提高貿易商出口意願。圖為縣府2月上旬召開相關會議。中央社記者李先鳳攝 109年2月29日

（中央社記者李先鳳台東縣29日電）武漢肺炎影響台東鳳梨釋迦出口中國大陸進而波及價格，台東縣政府除補貼運費外，縣農會也號召全國300多個農會、40個漁會購買；農糧署則已啟動5項應變措施。

台東縣長饒慶鈴日前在農民節大會中表示，新冠肺炎疫情一度造成鳳梨釋迦外銷衝擊。她立即允諾補貼每公斤新台幣3元運費，並請農委會加碼運費補貼，讓1公斤釋迦有9元的補貼，提高貿易商出口意願；縣農會也號召全國300多個農會、40個漁會來購買台東釋迦，共度難關。

另外，夏雪及蜜雪芒果是台東縣新興水果，作物價值相當高，但今年花期遇到兩次低溫寒害，造成幼果空包彈，農民損失很大。饒慶鈴說，獲悉後馬上勘查災情，並向農委會爭取現金救助。

行政院農業委員會農糧署表示，鳳梨釋迦價格受疫情影響，已於2月6日啟動5項應變措施：包括加碼海外行銷補助（運費補助），中國大陸補助每公斤6元，東南亞、新加坡12元，美國空運100元；並開拓新興市場、紓困貸款金融協助、與電商合作農產網購、發動企業團購等。

農糧署指出，鳳梨釋迦依大小果產地收購價每台斤58至38元，目前外銷需求已有逐漸增加趨勢，且採收量超過7成。（編輯：黃世雅）1090229