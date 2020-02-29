圍堵非法看護防疫漏洞 南市府籲僱主拍照詳查

（中央社記者張榮祥台南29日電）台灣境內出現一例非法印尼看護感染武漢肺炎，台南市長黃偉哲已指示加強查緝非法看護；台南市政府勞工局長王鑫基今天也提醒民眾聘僱外國人前，應仔細核對相片資料，拍照查證。

黃偉哲27日駁斥網傳台南市因武漢肺炎屍流成河的假消息時，同時呼籲民眾千萬不要僱用非法移工，因僱主不會知道非法移工上一次是照護什麼樣疾病的病患，如果是照護武漢肺炎病患，再來照護家中長輩，豈不是很倒楣。他說，非法移工無法追蹤，合法的才有辦法追蹤。

王鑫基則提醒民眾聘僱外國人前，務必檢視「中華民國居留證」及「戶籍謄本」兩項證明文件的「正本」，仔細核對相片及身分資料，拍照保全查證的過程，以免聘僱到假冒身分的非法外國人。

勞工局統計，台南市今年1月通報失聯移工70人，這些失聯移工可能流入醫院、工地、餐飲等各行業。台南市去年違反就業服務法處分案件高達338件，其中非法聘僱或非法容留外國人工作101件，占總數近3成。

勞工局人員指出，依就業服務法規定，外國人與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留者，不須經申請許可，就能在台灣工作，因此，許多失聯移工常假冒新住民應聘。

勞工局人員表示，在醫院內，常有「仲介公司」、「看護中心」發放名片主動協助要介紹合法看護，若民眾未詳查居留證及依親戶籍資料等正本證件，容易不小心聘僱到失聯移工，不僅違法、也可能因移工非法身分無法掌握旅遊及接觸史，暴露在感染的風險中。

勞工局人員說，勞動部將規劃醫護登記陪病者時，可憑外籍看護的居留證查詢是否為非法外籍移工，勞動部也將儘速和內政部移民署開會，推出鼓勵非法移工主動投案專案，以降低疫情擴散的風險。（編輯：黃世雅）1090229