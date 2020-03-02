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宜蘭皮鞋醫院傳承1甲子 陳定南是老顧客

最新更新：2020/03/02 20:26
宜蘭市「皮鞋醫院」傳承一甲子，第三代經營者黃宗傑（右）修理皮鞋已有約20年經驗，他說，雖然時代快速變遷、經濟富裕，但許多客人仍是愛物惜物，願意花錢來修鞋。宜蘭市長江聰淵（前左）2日前往拜訪。（宜蘭市公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　109年3月2日
宜蘭市「皮鞋醫院」傳承一甲子，第三代經營者黃宗傑（右）修理皮鞋已有約20年經驗，他說，雖然時代快速變遷、經濟富裕，但許多客人仍是愛物惜物，願意花錢來修鞋。宜蘭市長江聰淵（前左）2日前往拜訪。（宜蘭市公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　109年3月2日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）宜蘭市「皮鞋醫院」傳承已一甲子，專修各類鞋款，服務對象不只一般民眾，包含前縣長陳定南、游錫堃、劉守成、呂國華都是老顧客，技藝深受外界肯定。

雖然目前人們的物質生活比數十年前要豐裕，但一些傳統行業例如皮鞋修補店仍在坊間默默服務大眾。宜蘭市長江聰淵今天特別拜訪位在市區昭應宮附近、已傳承三代的「皮鞋醫院」。

原本從事汽車零件行的黃宗傑目前是「皮鞋醫院」第三代經營者，20年前傳承岳父修鞋技藝，先在「皮鞋醫院」當了4年學徒後，接下岳父的棒子。

黃宗傑說，雖然時代快速變遷、經濟富裕，但許多客人仍是愛物惜物，願意花錢來修鞋；也有人修鞋並非為了穿上，而是有特別的意義想要保留，像是以前的人難得買一雙皮鞋，買了只會在重要場合穿上，可能是在婚禮上、也可能是第一份工作。總之對這些人來說，意義非凡，每雙皮鞋都有它的故事。

黃宗傑表示，還曾遇過長輩帶著過世妻子的鞋子來修，這時他的工作已非修好他們的鞋，而是修補一份珍貴的記憶。

他回憶，「皮鞋醫院」開業至今，陳定南、游錫堃、劉守成、呂國華等人都是老顧客。尤其陳定南在每次請隨扈或司機送修鞋子前，都會自己先寫好紙條，點出鞋子何處需要修補，文字相當工整；陳定南的皮鞋雖然修過很多次，但其實保養很好，直到修到不能再修才會換鞋。（編輯：李錫璋）1090302

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