感謝醫護人員辛苦防疫 彰縣議長捐半薪

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣議會議長謝典林今天捐出半個月的薪水約8萬多元，給彰化秀傳醫院的醫護人員，感謝他們在武漢肺炎防疫工作貢獻；謝典林說，希望和醫療人員站在一起，共度武漢肺炎難關。

武漢肺炎疫情不斷升溫，全台武漢肺炎確診案例中，彰化縣有5例，為了感謝醫護人員的辛苦貢獻，彰化縣長王惠美日前曾到基層診所以及彰化秀傳醫院，向基層診所醫師以及醫院醫護人員表達感謝。

彰化縣議會議長謝典林今天也捐出半個月的薪水約新台幣8萬多元，給彰化秀傳醫院的醫護人員，由彰化秀傳醫院副院長林忠葦代表接受。

謝典林在臉書發文指稱，在中央到地方共同努力下，疫情才沒大規模爆發，當然防疫工作是全民共體時艱，配合政策調整，更需要感謝站在第一線把關的每位醫護人員。

謝典林表示，捐出半個月薪水，可能對幫助整體醫療資源算是杯水車薪，但他希望能做到帶頭響應的效果，面對重大的疫情，希望能和醫療人員站在一起，度過難關。

彰化縣議會公關室主任洪世益接受中央社記者訪問時說，議長是看到新聞說新加坡總統、總理及所有部長減薪1個月共體時艱，國會議員則減少1個月津貼，在艱難時刻展現團結，才會決定捐出半個月的薪水，為醫護人員加油打氣。（編輯：謝雅竹）1090303