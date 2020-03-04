防疫沒時間吃飯 女大生送千顆鐵蛋給醫護打氣

（中央社記者吳哲豪彰化4日電）在南投草屯鎮經營鐵蛋網購生意的林友友，透過臉書看到彰化醫院醫護人員為了武漢肺炎疫情忙到沒時間吃飯，於是帶著1000多顆鐵蛋到醫院送給急診室醫護人員，為她們加油打氣。

目前還在大學念三年級的林友友，因外婆腎臟有問題又喜歡吃鐵蛋，因此和親友一起研究，研發出用中藥材製作成的滷汁，滷出不加鹽的養生鐵蛋，讓外婆一飽口福，也在網路上販賣。

林友友今天上午在父母的陪同下，帶著每包6顆、216包的養生鐵蛋來到衛福部立彰化醫院急診室，要將自己作的鐵蛋贈送給醫護人員當點心，也當面向醫護人員說辛苦了，當工作很忙的時候肚子餓，可以先拿鐵蛋墊肚子，補充體力。

根據彰化醫院急診室人員轉述，林友友自稱在臉書上看到新聞，報導在彰化醫院急診室上班的護理師，最近因武漢肺炎防疫增加工作量，忙到下午才要準備吃午餐的時候，又有病患要處理，等到處理完至少也要30分鐘，才會想到帶著自己做的鐵蛋慰勞醫護人員。

林友友說，希望醫護人員忙到沒時間吃飯的時候，可以吃鐵蛋果腹，填飽肚子補充體力之後，能夠再回到工作崗位，為了保障大家的身體健康繼續努力。（編輯：方沛清）1090304