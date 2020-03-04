山屋清潔員揹傷者走3小時 嘉明湖最美麗背影

二二八連假期間有山友在嘉明湖畔因瓦斯罐氣爆受傷，山屋清潔員趙聰華路過伸援，揹著傷者在稜線上走了約3公里的崎嶇山路，協助安置傷者。（邱冠中提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月4日

（中央社記者盧太城台東縣4日電）二二八連假有山友在嘉明湖畔煮開水時不慎瓦斯罐氣爆受傷。山屋清潔員趙聰華揹這名60多歲的傷者，在稜線上走3公里的崎嶇山路，當天路過山友都直誇「這是最美麗的背影」。

今天剛剛從嘉明湖下山的趙聰華說，上個月29日和往常一樣巡視從山屋到嘉明湖這段步道。約中午12時30分，在三叉山下看到一名山友坐在步道上休息，感覺很痛苦的樣子。

他上前詢問是否要幫助，原來這名約60歲的山友是一名領隊先抵達嘉明湖，要燒熱開水給團員喝時不慎瓦斯罐氣爆，大腿割傷、燒燙傷。簡單包紮後在團員陪同下自嘉明湖後撤，不過因失血過多頭暈目眩，才走了500公尺就無法再走。

退役海龍士官趙聰華目前在嘉明湖山屋擔任清潔員，不僅要清理步道上的排便，曾幫山友撿拾掉落糞坑的手機。（趙聰華提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年3月4日

趙聰華提及當天狀況，傷者的狀況無法步行，天氣又濕冷，恐有失溫危險，必須及早趕抵山屋，於是揹著他往山屋挺進。傷者重約60公斤，山區又飄起濃霧、氣溫低，短短3公里耗費3小時才到山屋，經清創傷口後，再由車輛接駁至台東馬偕醫院就診。

負責嘉明湖步道管理和清潔的「嘉明湖熊出沒企業社」邱冠中表示，雖然只有短短3公里路程，但在海拔3310公尺的高度上，山路蜿蜒起伏，輕裝上陣都快喘不過氣了，況且還是揹負1個人，路途艱辛難以想像。

邱冠中說，當天路上雖遇有山友，但是通常抵達嘉明湖已是精疲力竭，即便想幫忙也愛莫能助，看到在稜線上的趙聰華背影，都直誇「這是最美麗的背影」。

趙聰華是花蓮縣卓溪鄉布農族人、退役海龍士官，目前在嘉明湖山屋擔任清潔員，不僅要清理步道上的排便，更因為幫山友撿拾掉落糞坑手機，清洗後寄回給山友，被山友稱為「屎命必達」清潔員。（編輯：孫承武）1090304