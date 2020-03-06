台南長勝營區荒廢近20年 重劃開發啟用

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南市新營區陸軍長勝營區閒置近20年，市府重劃開發後，今天啟用，同時保留營區喬木、綠色隧道及舊彈藥庫、崗哨等，可看性十足。

台南市長黃偉哲今天主持重劃開發後的陸軍長勝營區啟用，他說，長勝營區自民國88年陸軍部隊撤出後，荒廢近20年，成為治安死角，市府透過都市計畫變更開發，保留林蔭、生態及軍方舊建築，創造出多元化的開放空間。

黃偉哲表示，重劃開發後的長勝營區，具備完善的公共設施及休憩環境，兼具滯洪功能，距離交流道也相當近，將成為新營區的新地標及新亮點。

台南市政府地政局長陳淑美表示，長勝營區內老樹景觀獨特，還有二級保育鳥類「鳳頭蒼鷹」，市府重劃完整保留區內既有生態及綠色隧道，僅37棵喬木因應開闢道路需求，採用全樹冠移植工法移植到公設用地內，存活率100%。

另外，長勝營區綠色隧道原地保留，且加設高架棧道，讓小動物在棧道下自由穿越，避免人類及動物互相干擾；營區舊彈藥庫、崗哨則重新整修，保留陸軍營區特色。

長勝營區重劃開發歷時500多天，總面積11.34公頃，包含7.2公頃的建築用地及4.14公頃的公共設施用地。（編輯：謝雅竹）1090306