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武漢肺炎旅館防疫 北市公開90頁SOP

最新更新：2020/03/06 21:16

（中央社記者陳怡璇台北6日電）武漢肺炎延燒，北市觀傳局公開旅館防疫手冊，包含用品清單、入住退房、客務餐飲、清潔打掃SOP，以及員工、住客身心狀況照顧及緊急狀況處理、協助叫車標準流程等。

台北市目前共有2家防疫旅館，提供房間數由原先的40間增為60間，現接待約30名檢疫旅客入住，後續有24名旅客預約。

觀光傳播局今天公布「旅館防疫教戰手冊SOP」，教旅館如何申請成為防疫場所標準作業程序外，也包含各類用品準備清單、入住退房、客務餐飲、清潔打掃SOP，以及員工、住客身心狀況照顧及緊急狀況處理，也納入防疫旅館協助叫車標準流程、FAQ等。

防疫旅館手冊附上「防疫旅館自我檢核表」、「旅客健康聲明調查」、「體溫登記表」、「防疫備品清單」等11份表單，整份手冊厚達90頁，並詳載接待居家檢疫者的流程，包含住房分層、分散搭電梯等

觀傳局表示，由於14天入住期間無人入內打掃，防疫旅館將會依照作業程序提供6條以上毛巾，或是拋棄式不織布巾等一次性個人用清潔備品。

檢疫旅客更換使用後之寢具備品，則置放於專用束口袋內，裝袋封口後置放房門外，房務人員依布巾清潔流程，送至洗衣廠做強化除菌清潔處理；旅客垃圾則依照環保局規定，由甲級廢棄物清運廠商每週6次清運，不會堆積。

此外，因地毯相對平面地板在清潔消毒上相對困難，手冊中特別標註，目前防疫旅館均以地板為主，暫不考慮地毯鋪面。（編輯：黃世雅）1090306

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