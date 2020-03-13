保護清潔隊員 雲林縣垃圾車加裝消毒系統

武漢肺炎疫情延燒，為降低清潔隊員收垃圾時的感染風險，雲林縣環保局在垃圾車加裝隨車清運消毒系統，縣長張麗善（右2）13日前往虎尾鎮，瞭解垃圾車消毒系統的運作過程。（雲林縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年3月13日

（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）為保護清潔隊員，避免收垃圾時感染武漢肺炎，雲林縣環保局在垃圾車加裝隨車清運消毒系統，壓縮垃圾時，自動噴灑次氯酸鈉消毒，保障清潔隊員安全。

雲林縣政府環保局今天在虎尾鎮召開記者會，展示垃圾車加裝消毒噴霧系統的運作過程。環保局代理局長黃富義指出，目前虎尾鎮清潔隊的垃圾車已全部裝設消毒系統，其他鄉鎮市的垃圾車，會陸續加裝。

黃富義表示，垃圾車清運家庭垃圾內含物品複雜，加上目前武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續升溫，為保障清潔隊員安全，因此補助各鄉鎮市公所裝設隨車消毒噴霧系統，於壓縮垃圾啟動時，噴霧消毒同時啟動。

雲林縣長張麗善表示，清潔隊員每日清運垃圾時間長，且垃圾中成分複雜，為避免成為疫情破口，保護清潔隊員作業的安全與防疫工作刻不容緩，她肯定環保局的做法。

張麗善呼籲，縣民防疫期間應持續落實垃圾分類工作，也要發揮公德心，不要隨意丟棄口罩；更要定期進行家戶內外環境整理與消毒工作。（編輯：謝雅竹）1090313