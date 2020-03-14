竹南水圳變藍色 環保局將追查上游污染源

苗栗縣竹南鎮國泰路、真如路口旁的水圳13日下午被民眾發現溝水呈現藍色，拍照上傳網路引發民眾討論；苗栗縣衛生局人員獲報到場時，污水已流散，無法及時化驗，但將針對上游2間印刷廠業者稽查追蹤。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 109年3月14日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣14日電）苗栗縣竹南鎮一處水圳疑遭偷排廢水，造成溝水變成藍色，苗栗縣政府衛生局獲報前往查看時，污水已流散，無法及時化驗，但將針對上游業者進行稽查追蹤。

社群網站臉書（Facebook）專頁「竹南大小事」有網友上傳照片及貼文，指苗栗縣竹南鎮國泰路、真如路口旁的水圳，昨天下午溝水呈現鮮豔藍色。

這篇貼文引發民眾討論，還有網友諷刺為「藍色多瑙河，可以發展觀光。」

苗栗縣環保局副局長沈鳳臺今天向中央社記者表示，昨天晚間接獲民眾陳情後，立刻派員前往查看，現場溝水顏色已被沖淡，往上游追查已無法確認廢水來源。

沈鳳臺指出，這處水圳上游有多家廠商，其中還有印刷廠，不排除是工廠未依規定處理，把清洗機器的廢水逕自放流，會追蹤稽查。

苗栗縣衛生局表示，今年起已在竹南地區編排駐點稽查隊，執行竹南、頭份地區的環保案件陳情稽查勤務，也請民眾發現疑似公害污染，隨即通報查處。（編輯：戴光育）1090314