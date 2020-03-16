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金門觀光解說課受歡迎 完成培訓可領津貼

最新更新：2020/03/16 19:07

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府觀光處主辦的解說從業人員職能培訓班，今天第首日報名，湧進123名民眾，反應熱絡。觀光處表示，學員完成課程後，縣府將協助申請職訓津貼一天新台幣800元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情日益嚴峻，重創以觀光立縣的金門，觀光客不來，百業蕭條。

縣府觀光處發布新聞表示，為了紓困，特別辦理職能訓練計畫，針對導遊、解說人員舉辦「觀光解說從業人員職能培訓班」，第一梯次訂19日到25日；第二梯次26日到4月1日辦理。

今天第一天報名，吸引123名民眾。觀光處表示，目前第一梯次報名89人，尚餘31名；第二梯次34人，剩下86名，合計還有117個名額。

觀光大陸事務科科長蔡百里表示，學員完成課程之後，縣府將協助申請職訓津貼一天800元。培訓地點在縣府多媒體教室，上課時間為9時到下午5時。

報名地點則是在縣府觀光處（金城車站三樓），報名時間為上班時間：上午8時30分到12時，下午1時30分到5時，服務專線082-372267。觀光處歡迎民眾踴躍洽詢報名。（編輯：黃世雅）1090316

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