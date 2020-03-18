花蓮清明節返鄉專車 23日中午開放訂票

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣政府辦理清明節返鄉專車，23日中午起開放線上訂票，共計台北、花蓮往返各一列次車班。縣長徐榛蔚呼籲民眾，搭乘大眾交通工具務必配戴口罩。

花蓮縣政府民政處長江東成表示，清明節返鄉專車共2列次，為PP自強號，提供566個座位，4月1日晚間7時52分台北火車站發車至花蓮站；4月5日下午1時50分，花蓮火車站發車直達台北站。

縣府同樣提供縣內免費轉乘，復興號接駁車停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等站，民眾出示專車乘車證即可搭乘。發車時間分別為4月1日晚間10時10分花蓮站南下接駁、4月5日玉里火車站北上接駁。

江東成說，返鄉專車為實名制，限本人搭乘，取票、乘車須提供身分證、工作證明文件等證明文件，凡具備花蓮縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可訂票搭乘。

花蓮縣政府將於23日中午12時於「花蓮縣政府全球資訊服務網-109年清明節返鄉專車訂票」系統開放網路訂票，票價分為全票新台幣200元、半票100元（未滿12歲或65歲以上鄉親須持證明）。（編輯：卞金峰）1090318