旗山農地違法堆置轉爐石 高市促業者4月移除

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市旗山區一處原來是水坑的農地被堆置約百萬噸轉爐石級配料，經訴訟及市府審查清運計畫，終於要移除，環保局要求業者依計畫3年內清理完成，並促下月啟動清理。

環保局科長曾啟清今天接受中央社記者電話採訪指出，即使是私有農地也不能堆置廢棄爐石，已要求業者依計畫3年內清理，至於移置到小港區工業用地，環保局會依計畫落實監督。

旗山區大林段一處私有農地呈水坑狀，在2013年被近百萬噸廢爐渣回填，造成農地、食品安全面臨污染等威脅，環保團體及居民也擔心影響水質，時代力量市議員林于凱也多次關切地表水恐受污染而影響農作物。

高雄地方法院2016年判定廢爐渣是違法傾倒廢棄物，市府環保局促業者清理移除並審查清理計畫。

環保局今天發布新聞稿指出，經召開4次審查會議，已同意業者修訂清理計畫，要求業者3年內全部清理完成，並於核准後1個月內即啟動清理。

環保局指出，業者原計畫提出長達10年的清理期程及第1年清理1500公噸，但不被市府接受，經業者縮短清理期程；核准的清理期程為3年、第1年至少清理10萬噸，促業者先清運至合法堆置場暫存，後續再將爐石作為瀝青混凝土骨材、海事工程材料或水泥生料使用。

環保局表示，後續會嚴格監督清理情形，若發現清理數量明顯不符合規劃數量，或清理流向不合法而有棄置之虞時會依據廢棄物清理法命清理義務人繳交代履行費用。

中聯資源公司今天聲明，轉爐石是一貫作業煉鋼過程中產生的副產物，主要組成成分是CaO氧化鈣（俗稱石灰）與SiO2二氧化矽等，轉爐石在1500度以上的高溫轉爐中淬鍊，不含任何有害化學物質。（編輯：謝雅竹）1090318