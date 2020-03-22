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浪浪腳掌遭夾斷見骨 動保團體奔500公里救援

最新更新：2020/03/22 12:51
台灣動物緊急救援小組自東勢林場搶救一隻雙前腳掌疑遭捕獸夾夾斷，露出白骨的流浪犬，22日將牠送至高雄市的動物醫院搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真　109年3月22日
台灣動物緊急救援小組自東勢林場搶救一隻雙前腳掌疑遭捕獸夾夾斷，露出白骨的流浪犬，22日將牠送至高雄市的動物醫院搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真　109年3月22日

（中央社記者陳朝福高雄22日電）台中東勢林場的一隻流浪犬日前被發現前腳掌疑遭捕獸夾夾斷，露出嚇人的白骨，台灣動物緊急救援小組獲報，自高雄來回500多公里，已送高市的動物醫院搶救。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台今天說，台中東勢林場遊客中心上方的住宿山莊附近，日前獲報發現一隻流浪犬用後腿跳著走路，像企鵝一樣，仔細一看發現這隻流浪犬雙前腳掌都遭切斷，右前掌甚至還有三節白骨外露。

台灣動物緊急救援小組接獲通報後，由大隊長倪兆成率領救援團隊從高雄出發，展開來回500公里的救援任務；救援小組進入東勢林場展開搜救，但因林場幅員廣大，花費5個多小時，才在一處草叢發現這隻雙前腳斷掌的「企鵝狗」。

倪兆成表示，這隻「企鵝狗」個性溫馴，並沒有劇烈反抗；隨行獸醫師為避免搬運過程中，傷犬過度掙扎傷勢惡化，經注射輕微鎮定劑，才順利抱進籠中送返動物醫院搶救。但因傷犬感染嚴重，仍有生命危險。

獸醫師初步診斷，這隻傷犬是約4歲的母犬，重約13公斤，傷勢相當嚴重，雙前腳掌均遭利器切斷，研判是誤入捕獸夾所致；其中最嚴重的右前掌有三節白骨外露，需接受截肢手術；經血液檢查，也發現傷犬白血球超標，感染指數破表，目前緊急以點滴施打抗生素搶救。（編輯：洪學廣）1090322

東勢林場一隻流浪犬被發現雙前腳掌疑遭捕獸夾夾斷，台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成（圖）率領救援團隊從高雄出發，展開來回500公里的救援任務，並將受傷的流浪犬送動物醫院搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 109年3月22日
東勢林場一隻流浪犬被發現雙前腳掌疑遭捕獸夾夾斷，台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成（圖）率領救援團隊從高雄出發，展開來回500公里的救援任務，並將受傷的流浪犬送動物醫院搶救。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 109年3月22日
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