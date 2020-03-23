北市環南中繼市場配合防疫 開幕延至5月

（中央社記者黃麗芸台北23日電）台北市環南中繼市場原訂3月21日開幕。台北市市場處今天表示，考量近期武漢肺炎疫情確診案例逐漸攀升，基於台北市政府防疫第一的政策前提，開幕活動暫延至5月上旬舉辦。

從民國67年啟用至今的環南市場將進行改建，攤販在今年2月8日搬遷至後方的中繼市場，共1055攤進駐。

市場處今天發布新聞稿表示，環南中繼市場原定於3月21日辦理正式開幕活動，但考量近期疫情確診案例有逐漸升高趨勢，現階段並不適合辦理民眾及攤商群聚活動。

基於北市府防疫第一的政策前提下，市場處說，經自治會開會研議，將環南中繼市場正式開幕活動暫定延後至5月上旬辦理，屆時再視防疫情況滾動式調整。

市場處表示，環南中繼市場共計進駐1055攤，為使中繼市場運作順暢並打造現代化市場，透過引進專業物業管理團隊協助第一時間解決攤商營運設備，包括電盤跳脫、水表漏水、客貨梯遭攤商生財器具撞壞等故障問題。

針對有攤商提出市場2樓家禽、漁產及獸肉等業種因用水需求量大，容易造成地板積水濕滑及部分區域管線漏水等建物結構性問題，市場處說，地坪部分已由工程單位分區逐步於3月16日重新鋪設改善完畢，並獲得大多數攤商一致好評。

另，部分管線漏水則於接獲攤商反映後，均立即派員現場查修解決，但考量每天進出市場的攤商與消費者人數眾多，客貨梯及廁所使用次數頻繁，市場處已增購2台駕駛型洗地車，交由清潔人員增強市場內公共區域地面清洗效率及排水溝清洗頻率，並研擬增派人力以維護市場整體環境清潔。

市場處表示，現已加強增設中繼市場內外相關指標及警示等號誌，並持續就攤商反映意見提升中繼市場各項硬體設備及動線規劃，盼提供攤商及消費者更安全和舒適的購物環境。（編輯：李亨山）1090323