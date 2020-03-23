憂線上教學設備不足 盧秀燕盼中央徵用無線電視台

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市長盧秀燕今天出席中央流行疫情指揮中心召開的縣市首長視訊會議中指出，萬一疫情嚴重，全國停課時，線上教學及網路設備可能不足，建議中央徵用無線電視台做教學平台。

中央流行疫情指揮中心下午4時邀集各縣市首長參加視訊會議，由衛生福利部長陳時中主持，台中市視訊會議地點在衛福部疾病管制署中區管制中心舉行，由於會議不公開，盧秀燕在會前接受採訪說明她在會中的發言內容。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球持續延燒，國內境外移入確診個案隨著增加，盧秀燕表示，政府要做最壞的打算及最好的準備，但有些是地方政府解決不了的，希望中央支援協調。

盧秀燕表示，現在已有學校因為出現確診個案而全校停課，萬一疫情嚴重而全國停課時，她憂心孩子授課問題，雖然有線上教學，但3C產品及遠距教學設施恐怕無法短期補足，國外也發生大量使用網路時出現當機，所以透過線上教學不是最好的方法，她建議由中央徵用無線電視台，例如台視、中視、華視及公視等做為教學平台，全國統一授課，就不需網路及3C產品設備。

盧秀燕還說，全國確診病例攀升，民眾及醫護人員的防疫需求也大增，專業防護衣及口罩還是不夠，1週配售3片口罩還是不足，希望最好每人每天1片口罩。

盧秀燕表示，中央提出的600億元紓困特別預算已由立法院通過多日，由於各行各業受疫情衝擊嚴重，希望這筆預算能在3月底前撥發，讓各行各業度過難關，當然600億元還不夠，也許中央要繼續籌備第二筆特別預算，否則以這樣的經濟規模，可能無法因應付市面上遭受的衝擊。（編輯：黃世雅）1090323