南投試辦友善石虎給付有成績 增納集集等鄉鎮

（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣今年繼續試辦友善石虎生態服務給付，友善石虎農地、社區巡守項目除中寮鄉實施，今年新增集集鎮，而家禽危害通報獎勵更包含南投市、草屯鎮、竹山鎮等縣內8個鄉鎮市。

友善石虎生態服務給付試辦方案去年在南投縣中寮鄉推行，成效良好，行政院農業委員會今年持續並擴大辦理，其中友善石虎農地、社區巡守棲地維護試辦地點新增集集鎮，通報危害家禽試辦地點更納入南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、水里鄉，符合資格民眾或團體可向相關單位申請。

林務局南投林區管理處長李政賢今天說，林務局去年率先在苗栗、南投試辦，獲得廣大迴響，今年決定擴大辦理，邀更多民眾共同守護石虎棲地，包括友善農地、社區巡守、家禽危害通報等項目，都可申請獎勵金，盼鼓勵更多居民自發維護生態環境並支持石虎保育。

南投林管處表示，有關友善石虎農地項目，農民不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出規範，並參加友善農業課程至少4小時，每公頃核發新台幣2萬元獎勵金，若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍到石虎出沒，再核發1萬元，每年1次為限。

社區巡守棲地維護部分，由社區團體成立10人以上巡守隊，巡守石虎棲地、通報及拆除違法獵具、宣導石虎保育、協助設置家禽場域圍網等工作，每年核發6萬元獎勵金，若巡守範圍架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元，每年2次為限，每村里限1個團體。

有關通報危害家禽項目，放養家禽場域若疑似石虎入侵危害家禽，飼主不傷害石虎且立即通報縣府，經縣府勘查有危害事證，先發給3000元獎勵金，若配合監測並在3個月內拍到石虎再核發1萬元，每場域1次為限。

南投林管處表示，友善石虎農地、社區巡守棲地維護試辦地點為集集鎮、中寮鄉，申請時間為民國109年3月23日到4月24日，向集集鎮公所、中寮鄉公所申請；通報危害家禽申請時間為1月1日到12月15日，通報電話為南投縣政府農業處049-2235556。（編輯：謝雅竹）1090325