雙北合作防疫 醫護互相支援資源共享

（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今出席雙北合作會議，未來醫護互相支援等資源共享，口罩自動販賣機等，北市副市長黃珊珊表示，考慮以專案津貼招募居家志工。

台北市長柯文哲與新北市長侯友宜今天出席雙北合作交流平台109年度市長層級會議，討論合作項目與防疫工作等。

柯文哲表示，將試辦口罩自動販賣機，雙北也會互相支援醫護、集中檢疫場地等，有10項政策SOP會一致，包含捷運、防災士訓練等。

台北市副市長黃珊珊則指出，未來疫調資料會主動通知，避免資訊落差。

侯友宜則說與柯文哲合作無間，隨時能通電話、就現況處理疫情。

柯文哲表示，區域聯防部分，侯友宜已經跟基隆及桃園連絡過，未來擴大成北北基桃沒有問題。

黃珊珊指出，台北市居家檢疫者眾多，區里幹事的關懷工作量已超載，希望中央開放志工加入行列，但沒得到具體同意。今天會跟民政局討論、待中央同意後會用專案津貼方式招募志工。（編輯：李亨山）1090326