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竹市成立防疫計程車隊 居家檢疫者可打1999申請

最新更新：2020/03/27 16:04

（中央社記者郭宣彣新竹市27日電）新竹市政府今天成立防疫計程車隊，若居家檢疫或隔離者，需前往防疫旅館或到醫院時，可撥1999申請。市長林智堅表示，去程由救護車隊送往醫院，返程則由防疫計程車接送，做好防疫工作。

林智堅表示，武漢肺炎延燒，新竹市居家檢疫或隔離民眾，若需前往防疫旅館，或有就醫實地診療需求，只要撥打1999，新竹市消防救護車隊將專車送往醫院，待醫院確認居家檢疫或隔離者健康狀況無虞後，再由防疫計程車服務，接回家中。

林智堅說，而防疫計程車每次接送前後，都進行全面消毒清潔，且接送過程司機與乘客都需配戴口罩。

林智堅表示，近日居家檢疫或隔離者大增，新竹市消防局、交通處合作，以救護專車、防疫計程車隊，完善居家檢疫與隔離者的就醫與交通需求，提供全面防疫工作。

交通處長倪茂榮表示，考量檢疫或隔離的民眾，因就醫、檢疫地點變更時有交通需求，即刻成立新竹市防疫計程車隊，今天防疫計程車已有3輛車提供服務，未來，將持續評估視疫情及民眾需求調整。

倪茂榮說，防疫計程車不接受一般民眾申請，僅提供給檢疫或隔離的民眾，收費方式則依照新竹市計程車費率，採跳錶收費。（編輯：張銘坤）1090327

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