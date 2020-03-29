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食米宅配銷售增2倍 富里農會：存量夠不怕買

最新更新：2020/03/29 17:04

（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）花蓮富里鄉農會近日湧入大量訂單，宅配食米數量暴增逾2倍，有機米「牛奶皇后」和香米賣到斷貨。總幹事張素華說，民眾無須擔心，越光米及高雄139號米存量夠，不怕大家買。

花蓮南區玉里鎮、富里鄉是大米倉，兩鄉鎮種稻面積約5000多公頃，2農會米倉加起來有7000多公噸的米，因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情讓民眾害怕斷糧而掀起了一波囤貨潮，民眾要求宅配的訂單大量湧入農會，「電話接到手軟」。

張素華說，今年農曆年的出貨量已比去年增加，這兩週訂單突然大增，除固定出貨至門市販售外，一般民眾宅配訂單也不斷湧進，出貨量高達1萬6000公斤，宅配公司的卡車甚至停在農會倉庫前，直接運貨到物流中心。

張素華指出，從日本引進的牛奶皇后品種稻米，及熱門品種益全香米都售罄，不過契作的越光米及高雄139號米的存量都還足夠，目前農會米倉還有1000公噸，數量充足「不怕大家買」。但近期民眾大量訂購，可能囤積至未來半年都吃不完，預測下一期的米銷售將會下滑。

玉溪地區農會表示，因訂單爆量一時無法消化，農會不分部門總動員，大家都去碾米廠包裝、出貨，週末還得加班出貨。總幹事蔡宗翰說「出貨情形簡直比過年還誇張」，近日光是白米單日宅配營業額已逾新台幣100萬元。（編輯：謝雅竹）1090329

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