嘉惠減班待業勞工 台南將啟動防疫安心上工計畫

（中央社記者張榮祥台南31日電）武漢肺炎衝擊諸多行業，台南市長黃偉哲今天在防疫會議拍板執行「防疫安心上工計畫」，市府將釋出200個防疫相關職缺，嘉惠減班休息和待業勞工，每月薪資約27K，5月1日上工。

台南市政府的「防疫安心上工計畫」，預定1個月工作176小時，以時薪新台幣158元計算，每月所得2萬7808元，以3個月為1期，市府計畫自籌近2000萬元經費支應。

黃偉哲表示，目前市府因應疫情而衍生許多新的工作事務，市府可思考將現有坊間閒置人力資源轉換投入防疫工作，例如觀光產業勞工擁有口才和溝通技巧，若能透過訓練讓他們發揮專才，就能協助市府從事防疫宣導或關懷工作。

黃偉哲說，此計畫創6都之先，以往市府以工代賑或多元就業協助方案均以失業者為對象，但因考量受到疫情衝擊造成勞工減班休息或待業，這個計畫也能嘉惠到這些勞工。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，勞工局正在彙整市府各局處的用人計畫，準備釋出的200個職缺，以防疫相關工作為主，包含消毒清潔、關懷宣導或行政文書等，市府預定4月中旬對外公告相關職缺及報名、面試等作業程序，5月1日上工，待業、失業、減班休息者都能應徵。（編輯：張銘坤）1090331