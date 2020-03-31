墾丁國家公園增加海域遊憩項目 4/1公告實施

墾丁國家公園將自4月1日起，開放5處海域讓遊客從事無動力獨木舟及立式划槳（SUP）（圖）等活動，歡迎民眾前往遊憩，感受大自然美好。（墾管處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月31日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）墾丁國家公園管理處今天表示，為因應日新月異的海域遊憩活動，墾丁國家公園自4月1日起，開放5個海域讓遊客從事無動力的獨木舟及立式划槳活動，同時開放自由潛水。

墾管處發布新聞稿指出，海域活動日新月異，且民眾對保育觀念日漸增強，新修訂的海域活動除動力機具水上摩托車、拖曳傘活動在南灣、船帆石、白砂及後壁湖海域維持總量管制不變外，新增獨木舟、立式划槳及自由潛水等無動力項目。

墾管處表示，無動力水上活動對環境影響較低，且器材本身具浮力，具海域遊憩安全性，希望無動力活動的開放能讓水上摩托車等數量逐漸減少。

墾管處表示，修訂開放供遊客進行獨木舟及立式划槳活動的5個海域為後灣與萬里桐區、後壁湖（航道東側潟湖區、出水口西側）、南灣、船帆石海域、滿州鄉港口溪出海口等處，活動範圍距岸200公尺範圍內，與水上摩托車活動範圍距岸300公尺外，中間有段安全緩衝區。

墾管處表示，自由潛水近年廣為興起，遊憩方式有別於浮潛及水肺潛水，所以獨立增列項目，讓自由潛水的依據更為清楚，自由潛水的區域與浮潛及水肺潛水的區域相同。

以往為考量保育需求，後壁湖遊艇港沒有開放夜航，墾管處表示，近年來業者保育觀念逐漸提升，且夜間遊艇賞景需求浮現，這次修訂將後壁湖遊艇港航行時間開放至夜間10時，如有夜間研究等其他超過夜間10時的需求，仍須向管理處申請許可。

墾管處並指出，夜間潛水部分開放核三廠出水口、香蕉灣、萬里桐、後壁湖航道西側等4處距岸100公尺範圍內。

墾管處在民國91年間擬訂「墾丁國家公園海域遊憩活動發展方案」作為墾丁國家公園海域管理的依據，這次的修訂距上次修訂已8年，墾管處107年起啟動第3次修訂，並於108年9月送國家公園計畫委員會審核通過，目前已獲內政部核定，將於4月1日公告實施。（編輯：黃世雅）1090331