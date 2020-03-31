居家檢疫亂跑 泰籍女子未繳罰鍰遭移送執行署

（中央社記者郭宣彣新竹市31日電）一名泰籍女子居家檢疫期間亂跑，違反防疫規定遭罰新台幣30萬元，因逾期未繳納，案件今天移送行政執行署新竹分署受理，將依法強制執行。

法務部行政執行署新竹分署今天表示，此個案為泰國籍女子，在本月18日入境台灣，依規定應在苗栗縣頭份市的指定住所，進行居家檢疫至4月1日止，但她在本月22日與友人擅自離開居家檢疫點，還跑到台北。

新竹分署指出，女子雖然到台北後，當日立即返回苗栗，但經查，因擅自離開居家檢疫點，違規屬實，遭裁罰30萬元。

新竹分署表示，當日分案後並發文通知內政部移民署及海巡署等境管機關，限制這名女子出境、出海，並將於居家檢疫期滿後，採取進一步執行動作，以遏止民眾無視相關防疫規定。

新竹分署表示，目前因違反傳染病防治法及武漢肺炎特別條例等案件，新竹市有11件，已繳納5件共計35萬元，尚有6件共計75萬元未繳納。新竹縣1件，即為首例被罰最高額100萬元的林東京案，至今未繳納。

新竹分署指出，若逾期不繳納者，將透過聯繫窗口儘速移送新竹分署依法強制執行，發動扣押財產，必要時採取限制出境、出海，甚至向法院聲請予以拘提管收等強制執行作為，避免發生防疫破口。（編輯：張銘坤）1090331