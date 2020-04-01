黃金愛河名歌廣場將熄燈 高市府擬收回規劃經營

高雄市「黃金愛河名歌廣場」營運15年，5日將吹熄燈號，市府觀光局表示，市府有更新的構想要帶狀發展並做整體規劃，打算向中央爭取建設補助款。（民眾提供）中央社記者王淑芬傳真 109年4月1日

（中央社記者王淑芬高雄1日電）「黃金愛河名歌廣場」是愛河畔休憩的特色之一，有藝人演唱等表演，市府觀光局在兩次招標流標後，將以合約到期於5日熄燈並收回重新規劃，但是經營者投訴盼延續經營。

市府觀光局長邱俊龍今天告訴中央社記者，黃金愛河在愛河畔已經營15年之久，市府有更新的構想要帶狀發展並做整體規劃，打算向中央爭取建設補助款。

而被指去年錯失兩次投標續約機會，黃金愛河經營人陳國鑫接受電話採訪表示，當時身體不適，希望經營權移轉他人。不滿市府以合約期滿要收回，盼市府再公告發包一次，一定投標。

他指出，前後經營15年也投入約新台幣千萬元，過去營業都還能收支平衡並提供10餘人工作機會，今年以來受到疫情衝擊慘澹度小月；基於經營情感盼繼續營運。

邱俊龍說，黃金愛河租金每年約90萬元，隨著愛河沿線環境的改造，愛河畔需要有嶄新的面貌，觀光局會在合約到期後做整建工程。觀光局計畫朝餐廳、表演藝術及戶外廣場方式經營。

市府新聞局長鄭照新說明，市府對愛河有整體發展計畫，會從點到面做全新的呈現。（編輯：謝雅竹）1090401