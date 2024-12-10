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台中草悟道增文化地標 隈研吾設計勤美術館啟用

2024/12/10 15:02（12/10 15:11 更新）
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由日本建築師隈研吾（右3）領軍設計的勤美術館10日隆重舉行開幕式，包含隈研吾、台中市副市長鄭照新（左3）、勤美集團創辦人何明憲（右2）等人出席剪綵。中央社記者郝雪卿攝 113年12月10日
由日本建築師隈研吾（右3）領軍設計的勤美術館10日隆重舉行開幕式，包含隈研吾、台中市副市長鄭照新（左3）、勤美集團創辦人何明憲（右2）等人出席剪綵。中央社記者郝雪卿攝 113年12月10日
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（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中草悟道商圈新增一座文化地標，由日本建築師隈研吾領軍設計的勤美術館今天開幕啟用，他在開幕致詞時指出，這是座從地面長出的美術館，在世界上是很稀有的。

由隈研吾領軍設計的勤美術館，今天舉行開幕儀式，隈研吾、台中市副市長鄭照新、勤美集團創辦人何明憲等人出席剪綵，首檔特展邀請日本鬼才設計師佐藤大團隊策劃，集合「雨、雲、紙、線、石」5大展區。

隈研吾致詞表示，勤美術館歷經6年克服很多困難才完成，他覺得要成為一個偉大城市需要有文化、商業等要素，能夠讓文化及商業聚集一起的複合型開發是很重要的，在勤美之森就是結合文化及商業價值的地方，這在世界上是很棒的例子。

隈研吾指出，在大型開發案中的美術館，通常都安排在建築物裡面，可能還需要上樓才能到達，而勤美術館是從地面上長出的美術館，在世界上的開發案中是很稀有的。

隈研吾說，他原本就喜歡台中這座城市，台中是充滿綠意、非常美的城市，藉著勤美術館的落成，將為台中增添新頁，不只是台灣的台中，也是世界的台中，他也感謝團隊，讓很難的設計圖能實現出來。

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鄭照新表示，勤美術館的落成為草悟道放上一顆皇冠寶石，在此見證美術的開幕，市府向來推動美學不遺餘力，多年來市府在草悟道商圈舉辦爵士音樂節，配合勤美術館開幕，今後美術氣息更濃厚，可以邀科博館加入，一起創造藝術連結。

勤美術館建築採鋼構型式，建築涵蓋地上一層、地下一層，410坪廣闊的綠屋頂拉出曲面弧度。為了與草悟道綠意質地呼應，隈研吾建築團隊運用將近1282根形狀各異的木紋格柵與建築結合，並以大面積落地窗帶出空間穿透性，將內外地景視覺延伸更加開闊。（編輯：謝雅竹）1131210

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