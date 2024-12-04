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台中耶誕嘉年華將登場 百貨商場耶誕樹先點燈

2024/12/4 15:18（12/4 15:51 更新）
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迎接耶誕節到來，台中百貨業者在1樓廣場打造「耶誕北極星城」，10公尺高的耶誕樹頂點綴12芒北極星，吸引民眾拍照合影。中央社記者郝雪卿攝 113年12月4日
迎接耶誕節到來，台中百貨業者在1樓廣場打造「耶誕北極星城」，10公尺高的耶誕樹頂點綴12芒北極星，吸引民眾拍照合影。中央社記者郝雪卿攝 113年12月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）迎接耶誕節到來，台中耶誕嘉年華將於13日登場，今年以迪士尼動畫「怪獸電力公司」為主題打造16公尺高的耶誕樹，而多家大型百貨公司的耶誕樹則已點燈，吸引民眾前往拍照打卡。

台中市政府新聞局今天表示，今年的台中耶誕嘉年華將於13日登場，主打「2024台中好甜，耶誕來電！」將以迪士尼皮克斯經典動畫電影「怪獸電力公司」為主題，展出高達16公尺的「毛怪造型耶誕樹」。

新聞局說明，今年活動結合台中在地甜點，打造各式獨特的主題燈飾，民眾從舊火車站到綠柳川，都能與怪獸電力公司的角色燈飾們同框打卡，舊台中火車站現場還有集結文創、花藝、甜點、烘焙等特色攤位的「好樣市集」及「藝文表演」活動，歡迎民眾前來感受今年最怪最甜的耶誕驚喜。

新光三越台中店則在1樓水舞廣場打造閃亮的「耶誕北極星城」，10公尺高的耶誕樹頂點綴12芒北極星，周邊圍繞著「銀霜雪地森林」，一旁還串聯著萬顆冰晶雪花LED燈海「璀璨雪耀光廊」，活動期間還有超過百場飄雪造景秀，有如進入極光雪地的夢幻國度。

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勤美集團即日起到明年1月2日在台中草悟道推出的「耶誕村計畫」，主打長達250公尺的「光之道」雪景小徑，使用40萬顆銀白燈泡點亮，沿著日本著名建築師隈研吾設計的步道延伸，串聯台中勤美洲際酒店、教堂，延伸至勤美術館，打造草悟道街區獨特耶誕氛圍。

廣三SOGO百貨以金色為主色調打造高11公尺的金彩耶誕樹，今年特別企劃DISCO璀璨耶誕派對，以3種主題派對來打造耶誕氛圍，並推動耶誕圓夢計畫，12日前可在12樓贈品處領取耶誕心願卡，幫助弱勢家庭的孩子達成耶誕心願，讓愛不孤單。（編輯：謝雅竹）1131204

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