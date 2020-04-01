侯友宜：病毒無假期 公有場館續不營運14天

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市長侯友宜今天表示，清明連假將至，但病毒沒有假期，各單位務必嚴陣以待。疫情仍處高峰期，市府活動中心、公立場館與運動中心，持續停止營運14天，守住清明節期間疫情。

新北市府武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）第33次防疫會議今天舉行。

侯友宜說，居家檢疫、隔離人數屢創新高，責成觀旅局提供足夠防疫旅館，滿足民眾需求。他說，當前防疫工作最重要，盼市民能自律自重、照顧自己也保護他人。

侯友宜說，病毒沒有假期，疫情尚未趨緩，大家要嚴陣以待，也不可以鬆懈。清明連假這一波守住了，才有資格談下一波的防疫。他呼籲，民眾盡量避免前往人潮擁擠、密閉空間，多線上追思祖先，為了兒孫健康，想必祖先也會體諒。市府因應疫情高峰，持續封閉公有場館與運動中心兩星期，請業者體諒。

交通局長鍾鳴時表示，依照目前定型化契約，業者只有在符合傳染病確定、有妨害其他乘客搭乘時的要件時，才能拒載，業者沒有辦法拒載沒有戴口罩的民眾。

他說，目前法令不足。依照傳染病防治法第37條，防疫指揮中心指揮官要明確指示，地方才有依據公告。現階段無法強制乘客一定要戴口罩，市府自1月25日起是強制要求公車駕駛戴口罩，對於乘客則是勸導。

民政局長柯慶忠表示，新北市目前仍有9635人居家檢疫，清明節將屆，市府因應疫情推出電子追思祭拜，人數比往年多4成。

觀光旅遊局長張其強表示，截至今日止共媒合389間防疫旅館，下星期可望達到724間房。三大原則是動線獨立不混居、房間有對外窗戶、準備14天的備用品不需換洗。

張其強說，申請防疫旅館業者，衛生所護理長會指導事前防疫、事後房間清潔消毒，也都需遵照市府發布的防疫手冊規定，對檢疫者資料絕對保密，距離急救責任醫院車程不遠。（編輯：方沛清）1090401