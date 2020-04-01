童遊舊山線 鐵道自行車開放3至6歲幼童搭乘

苗栗縣舊山線鐵道自行車1日發表專屬安全座椅，開放3至6歲幼童搭乘，縣長徐耀昌（前右）偕妻子蔡麗卿和寶貝外孫共同體驗。中央社記者管瑞平攝 109年4月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣舊山線鐵道自行車原限定7歲以上始能搭乘，縣府及營運團隊為便利親子同遊，今天發表專屬安全座椅，開放3至6歲幼童搭乘，並搭配婦幼節推出限時優惠拓展客源。

業者今天在鐵道自行車魚藤坪站遊客中心舉辦「童樂舊山線‧桐遊鐵道自行車」記者會，宣傳相關優惠措施，縣長徐耀昌也偕妻子蔡麗卿，帶著3名寶貝外孫實際體驗幼童安全座椅。

徐耀昌表示，苗栗縣擁有三義、南庄雙慢城，6個經典小鎮，山海景緻豐富多元，縣府在山線打造台灣首創「舊山線鐵道自行車」成為觀光亮點，未來將串聯竹南、後龍、通霄、苑裡鎮等海線鄉鎮，推出「國際慢魚運動」及海風自行車，持續發展帶動海線觀光產業。

苗栗三義舊山線鐵道自行車（RailBike）108年7月正式營運後成為熱門旅遊點，但原本基於安全考量禁止7歲以下及身高未滿110公分幼童搭乘，讓不少親子遊客向隅。營運廠商為此開發附有5點式安全帶幼童專屬安全座椅，經苗栗縣政府社會處審核通過今天啟用，並宣告調降開放搭乘年齡為3歲以上。

業者指出，儘管受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，遊覽車團客銳減，但自由行散客仍不少，截至今年3月底，舊山線鐵道自行車已吸引33萬人次搭乘，經縣府核定，4月18日至8月底將增開星光票班次，讓遊客可在夕陽餘暉下親子搭車、賞景，享受舊山線之美。

業者表示，為歡慶婦幼節，4月4日至12日期間，3至6足歲幼童憑健保卡可免費搭乘，而7至12歲兒童搭乘後，可獲贈1張免費體驗券。

此外，鐵道自行車也與西湖度假村策略聯盟，推出平日優惠套票，4月1日起購買4張鐵道自行車車票即贈送4張西湖渡假村入園門票套組，價值新台幣1596元，可暢遊舊山線美景及賞螢、賞桐花。（編輯：孫承武）1090401