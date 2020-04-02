民眾闖校園遛狗及搭渡輪拒量體溫 高市府要罰

高雄市行駛於鼓山及旗津區的旗鼓渡輪1日起已全面對乘客量測體溫，超過攝氏37.5度禁止登船，高雄市輪船公司呼籲乘客配合，以免觸法。中央社記者王淑芬攝 109年4月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）高雄市已公告暫停開放校園，航港局也要求客輪乘客要量體溫，但仍有民眾不配合，違法硬闖，高市府衛生局指出，既已公告施行就有效力，在取得影像後將依法裁處3000元以上罰鍰。

高雄市高中職以下校園自3月31日起暫停對外開放至5月3日止，但是仍有民眾不理會防疫公告，硬闖校園並在學校中庭大遛狗，影像全都錄。

大寮區中庄國小校長陳逸隆在臉書貼文並公布民眾違法進入校園的影像，再三呼籲不要挑戰公權力。

無獨有偶的是，高雄市輪船公司依據航港局要求，1日起全面對所有乘客量測體溫，不管是一般乘客還是騎機車乘客，即使戴了安全帽仍要脫帽量額溫；但是光昨天就有數名乘客抗議，不僅拒絕脫帽量額溫還逕自衝進渡輪，未理會人員量體溫的要求還飆罵。

高雄市輪船公司總經理翁佳彬指出，航港局函文高輪，高輪也公告辦理，呼籲乘客務必配合防疫措施，一旦違法就會取得相關事證並送辦。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎今天接受電話採訪指出，只要公告施行，違法者可以依照傳染病防治法第36條及70條的規定，裁罰新台幣3000元到1萬5000元。

政府部門嚴防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大也要求民眾配合。清明連假不少家庭祭祖拜拜，春捲是應景食物，高雄市一家知名老店，一早就大排長龍，店家擔心人龍隊伍過於擁擠，也採發放號碼牌的方式，請消費者分散等候區，或落實「社交距離」指引的建議保持安全距離。（編輯：謝雅竹）1090402