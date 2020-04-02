中市府加速秋冬補助撥款 緩解旅宿業疫情衝擊

（中央社記者郝雪卿台中2日電）旅宿業受武漢肺炎疫情重擊，台中市政府今天表示，為緩解業者營運壓力，加速完成辦理秋冬旅遊補助審核作業，已撥付96.7%補助款給旅宿業者，緩解業者營運壓力。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，台中市108年度下半年執行中央「擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動」，自108年9月至109年1月共5個月期間，舉辦北、中、南國旅推介會、推出加碼優惠方案及透過多元行銷管道宣傳，吸引全台民眾到台中旅遊住宿。

觀旅局統計指出，市府總計向中央申請5次補助款，共2億5000萬元、25萬間房補助名額，執行完成22萬1700多間房，較中央框列台中市10萬間房補助名額，大幅增加1.21倍，申請經費六都排名第1，執行數排名第2。

林筱淇表示，以交通部觀光局107年統計國民旅遊住宿旅客平均每人消費金額4911元及1間房2人住宿估算，總共為台中市創造約21.78億元的觀光旅遊產值。

為減輕旅宿業者因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊所造成的營運資金短缺壓力，林筱淇說，觀旅局2月初即加派人力全力辦理秋冬遊補助款審核作業，加速撥付業者申請的補助款項，已全數審核通過，總計已撥款2億2148萬多元，最後一批補助款也將儘速撥付。

此外，台中市政府為了讓旅客在疫情期間安心住宿推出「安心旅宿」認證標章，觀旅局表示，全市512家旅宿業，已有272家旅宿業者申請，審核通過213家，市府和旅宿業攜手把關遊客住宿安全與健康。（編輯：謝雅竹）1090402